Sport Mediaset, la Fiorentina cederà Chiesa solo in caso di offerta da 80 milioni cash. Tante le offerte rifiutate

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Fiorentina ha deciso il destino di Federico Chiesa. Il talento viola classe 97 sarà ceduto solo se in casa viola arriverà un'offerta da 80 milioni di euro...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Fiorentina ha deciso il destino di Federico Chiesa. Il talento viola classe 97 sarà ceduto solo se in casa viola arriverà un'offerta da 80 milioni di euro cash senza contropartite e senza pagamenti dilazionati. "Vuoi Chiesa? Dammi 80 milioni, altrimenti resta qui".

Questa la decisione della Fiorentina dopo aver rifiutato le offerte di Roma, Juventus e Napoli. La società bianconera aveva offerto prima 60 milioni poi 50 milioni più due contropartite. La Roma aveva offerto 35 milioni più El Shaarawy mentre il Napoli si era fermato a 50 milioni più il cartellino di Rog. Adesso la società viola fissa il prezzo monstre. Un modo per blindare a Firenze Federico Chiesa.