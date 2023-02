Spauracchio Vlahovic per la Fiorentina e manca Igor, quello che lo fermò. Toccherà a Quarta

Lo spauracchio di un possibile sigillo del serbo domenica, attualmente, è uno dei temi più discussi tanto all’interno dello staff tecnico viola quanto ai piani alti della società. Nessuno, in casa Fiorentina, ha intenzione di chiudere l’ennesima partita contro una big a mani vuote e, per giunta, a causa di un gol del classe 2000 che pur avendo siglato una doppietta nell’ultima gara della Juventus a Salerno nelle sue tre partite fin qui giocate al cospetto di Biraghi e compagni non è mai andato nemmeno vicino a pungere.

Merito degli stratagemmi tattici che Italiano e il suo gruppo di lavoro hanno saputo più volte escogitare e che, con tutta probabilità, verranno riproposti anche dopodomani quando i punti contro la Vecchia Signora varranno il doppio in chiave classifica. Dusan, dunque, anche stavolta riceverà un trattamento di favore, una sorta di “occhio di riguardo” per evitare che il castello di carte viola possa crollare. la Fiorentina ha sempre subìto gol da corner), la grana più grande riguarderà l’assenza per squalifica di Igor, che al pari di Mandragora sarà costretto a saltare il match dell’Allianz. Lo scrive il Corriere dello Sport.

