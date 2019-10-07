Spalletti non trova l'accordo con l'Inter per la buonuscita, Pioli favorito per la panchina del Milan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Luciano Spalletti non sarebbe poi così vicino alla panchina del Milan perché l'allenatore toscano ha chiesto una buonuscita economica all'In...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2019 20:38

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