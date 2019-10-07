Spalletti non trova l'accordo con l'Inter per la buonuscita, Pioli favorito per la panchina del Milan
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Luciano Spalletti non sarebbe poi così vicino alla panchina del Milan perché l'allenatore toscano ha chiesto una buonuscita economica all'In...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 20:38
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Luciano Spalletti non sarebbe poi così vicino alla panchina del Milan perché l'allenatore toscano ha chiesto una buonuscita economica all'Inter, buonuscita che la società nerazzurra non vuole dare al suo ex allenatore (Spalletti ha ancora due anni di contratto con l'Inter a 4,5 milioni annui) . A questo punto sarebbe Stefano Pioli il grande favorito alla panchina rossonera.