SPALLETTI E CORVINO INSIEME A FIRENZE, FUTURO VIOLA PER IL TECNICO?

Incontro tra Pantaleo Corvino e Luciano Spalletti a Firenze, un altro segno della grande possibilità di portare sulla panchina viola l'allenatore toscano

La notizia farà felice i molti tifosi viola che sperano nel suo arrivo, Luciano Spalletti e Pantaleo Corvino sono stati visti insieme nel centro fiorentino, i due avrebbero continuato il loro incontro in un ristorante del centro di Firenze. Da un mese circa ci sono voci e indiscrezioni che raccontano di come la società viola voglia portare sulla propria panchina il tecnico di Certaldo. Spalletti sarebbe il tecnico perfetto per il rilancio dei Della Valle dopo questi mesi di critiche aspre. La miglior risposta ai critici. Oggi questo rumors è ufficialmente uscito allo scoperto, il grande tam tam è iniziato...