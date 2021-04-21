Sottil spiega: "Ho avuto una lesione al tendine del retto femorale sinistro. Non sono ancora guarito"

Sottil spiega agli scettici il suo grave infortunio subito che lo sta tenendo lontano dalla lotta salvezza con il Cagliari

Oggi Riccardo Sottil, giocatore della Fiorentina in prestito al Cagliari ha dato spiegazioni in una stories su Instagram a chi era scettico e metteva in dubbio l'entità del suo infortunio. Ho letto tante cose non vere sulla mia assenza in questi mesi ma sono io il primo ad essere dispiaciuto per l'infortunio e per non essere riuscito ad aiutare i miei compagni. Sono io il primo a voler rientrare appena possibile perchè la domenica mi manca tanto. Ho avuto una lesione al tendine del retto femorale sinistro, un infortunio serio che mi ha costretto a saltare anche il girone di qualificazione agli Europei con la mia Nazionale. Purtroppo non sono guarito del tutto e mi servirà ancora un po' di tempo, spero il prima possibile per entrare e raggiungere l'obiettivo che abbiamo".

LEGGI ANCHE, SUPERLEGA FALLITA DOPO 48H. AGNELLI SI ARRENDE: “NON SI PUÒ ANDARE AVANTI CON 5 O 6 SQUADRE”

https://www.labaroviola.com/superlega-fallita-agnelli/137670/