Sottil spera di tornare in campo qualche minuto. Milenkovic? Oggi si decide se ci sarà domani

La Fiorentina si è allenata ieri mattina al centro sportivo e così farà anche stamani. Inedita domenica di lavoro, benedetta da Italiano che ha un giorno in più per preparare la trasferta di Verona. Oggi sarà il giorno decisivo per capire se Milenkovic potrà far parte dei convocati oppure no. Dopo due panchine consecutive (Empoli e Braga) spera di tornare in campo qualche minuto anche Sottil. Lo scrive La Nazione.

