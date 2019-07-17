Sottil e Castrovilli convincono. I talentini sono vicini alla conferma in prima squadra. Gli altri...

di Lorenzo BigiottiNonostante una Fiorentina molto sperimentale, sono molto le buone sensazioni che la prima uscita nella ICC ha lasciato. La nota maggiormente positiva è sicuramente quella di Sottil,...

di Lorenzo Bigiotti

Nonostante una Fiorentina molto sperimentale, sono molto le buone sensazioni che la prima uscita nella ICC ha lasciato. La nota maggiormente positiva è sicuramente quella di Sottil, che ha realizzato un gol davvero meraviglioso ed è stato premiato come migliore in campo. Il ragazzo, reduce dal prestito con il Pescara, sembra ad un passo dalla conferma in prima squadra. Montella sembra intenzionato a dargli un ruolo da vice Chiesa, ammesso che la stella viola decida di restare. Le altre note maggiormente positive sono Castrovilli e Vlahovic. mentre però il secondo era già molto conosciuto, il primo ha impressionato tutti a suon di allenamenti fantastici a Moena e con una grande prestazione ieri sera. Considerata anche la peluria di centrocampisti che i viola hanno in rosa la conferma è presso che scontata. Per il serbo invece, occorrerà capire chi arriverà come prima punta e se Simeone sarà ceduto per poter intuire se rimarrà oppure verrà prestato, ma la sensazione è quello che anche lui dovrebbe restare in viola.

Infine, a proposito di giovani, Dragowski nonostante una piccola incertezza sul gol, si è confermato su livelli molto alti. Ma non solo; anche i terzini sinistri Ranieri (impiegato però al centro) e Terzic hanno compiuto delle prestazioni davvero soddisfacenti. Il loro futuro però potrebbe essere in prestito lontani da Firenze, perchè in rosa ci sono già due terzini sinistri che sembrano destinati a restare come Biraghi e Hancko