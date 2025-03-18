Sono 7 i viola in nazionale: Kean e Comuzzo sfideranno la Germania, Pongracic la Francia di Mbappe

Siamo entrati nell'ultima pausa di campionato per gli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali, dei calciatori della Fiorentina soltanto 7 sono stati chiamati dai corrispettivi CT, uno dei d...

Siamo entrati nell'ultima pausa di campionato per gli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali, dei calciatori della Fiorentina soltanto 7 sono stati chiamati dai corrispettivi CT, uno dei dati più bassi di tutta la Serie A. Il che è un bene per la Fiorentina e per Palladino visto che i calciatori potranno rifiatare e ricaricare le energie in vista del finale di stagione, anche se calciatori come Dodò e Gosens non saranno felici dell'esclusione.

Tra i convocati ci sono Kean e Comuzzo che saranno impegnati nel doppio confronto contro la Germania per i quarti di finale di Nations League in programma il 20 e il 23 Marzo. Dall'altra parte del tabellone invece c'è Pongracic che negli stessi giorni giocherà contro la Francia, Gudmundsson e la sua Islanda invece sfideranno il Kosovo per non essere retrocessi nel girone C di Nations League. Anche Ndour lascerà il Viola Park per unirsi all'Italia U21 che ha in programma due amichevoli contro Olanda e Danimarca, Caprini invece farà parte dell'Under 20 mentre Martinelli dell'Under19