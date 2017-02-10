Slitta la presentazione del nuovo stadio perché Andrea Della Valle non ha tempo. Ma la verità...

Cronaca di una vicenda che è ai limiti della realtà. La Fiorentina, Firenze, il nuovo stadio e il progetto da presentare a tutti...

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il progetto del nuovo stadio della Fiorentina come comunicato è stato gia depositato ormai da più di un mese ma la presentazione che continua a slittare. Nardella conferma che il problema è trovare un giorno libera nell’agenda di Andrea Della Valle impegnato con la Tod’s. Secondo gli analisti sportivi la Fiorentina non ha ancora trovato gli investitori pronti a sviluppare la cittadella commerciale e alberghiera che dovrebbe nascere intorno allo stadio Mercafir, e certo questo potrebbe influire nella realizzazione e quindi anche nella presentazione.