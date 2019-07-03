Sky Sport, ieri c'è stato l'incontro tra la Fiorentina e Paratici a Milano. Chiesa per ora resta in viola
Secondo Sky Sport, ieri pomeriggio a Milan è avvenuto un incontro tra Pradè, Joe Barone e Fabio Paratici. Non hanno parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa alla Juventus ma la questione non...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 13:47
Secondo Sky Sport, ieri pomeriggio a Milan è avvenuto un incontro tra Pradè, Joe Barone e Fabio Paratici. Non hanno parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa alla Juventus ma la questione non è ancora del tutto chiusa. Per questo motivo Chiesa dovrà spiengere verso la cessione solo se vorrà lasciare Firenze. Le parti a breve si potrebbero riaggionare.