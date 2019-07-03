Sky Sport, ieri c'è stato l'incontro tra la Fiorentina e Paratici a Milano. Chiesa per ora resta in viola

Secondo Sky Sport, ieri pomeriggio a Milan è avvenuto un incontro tra Pradè, Joe Barone e Fabio Paratici. Non hanno parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa alla Juventus ma la questione non...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2019 13:47

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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