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Sky Sport, ieri c'è stato l'incontro tra la Fiorentina e Paratici a Milano. Chiesa per ora resta in viola

Secondo Sky Sport, ieri pomeriggio a Milan è avvenuto un incontro tra Pradè, Joe Barone e Fabio Paratici. Non hanno parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa alla Juventus ma la questione non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 13:47
Sky Sport, ieri c'è stato l'incontro tra la Fiorentina e Paratici a Milano. Chiesa per ora resta in viola - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Sky Sport, ieri pomeriggio a Milan è avvenuto un incontro tra Pradè, Joe Barone e Fabio Paratici. Non hanno parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa alla Juventus ma la questione non è ancora del tutto chiusa. Per questo motivo Chiesa dovrà spiengere verso la cessione solo se vorrà lasciare Firenze. Le parti a breve si potrebbero riaggionare.

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