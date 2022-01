Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo quella fra Fiorentina e Juventus, manca soltanto l’intesa fra in giocatore e il club bianconero. Intesa che difficilmente verrà raggiunta in serata, più facile invece che la fumata bianca arrivi domattina quando è in programma l’incontro decisivo con gli agenti dell’attaccante.

I DETTAGLI DELL’ACCORDO TRA LA FIORENTINA E LA JUVENTUS