Accordo trovato, Vlahovic alla Juventus per 70 milioni cash più 5 di bonus, ingaggio da 7 milioni

Settanta milioni di euro più cinque di bonus. Juventus e Fiorentina hanno definito in questi minuto l’accordi per Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 che viaggia ormai a vele spiegate verso il club bianconero. L’accordo tra i club è totale, tanto che ora la Juventus ha ricevuto l’ok dalla Fiorentina per definire con l’entourage del centravanti serbo tutti i dettagli del contratto. Si dovrà mettere nero su bianco l’accordo da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 con opzione per la stagione successiva: poi sarà il momento delle visite mediche e dell’ufficialità. Lo riporta TMW

CABRAL IN VIOLA, OPERAZIONE DA 14 MILIONI