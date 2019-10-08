Sindaco Campi Bisenzio: "Costruire il nuovo stadio qui non vorrebbe dire farlo fuori Firenze"

Queste le parole rilasciate sul nuovo stadio della Fiorentina da Emiliano Fossi sindaco di Campi Bisenzio a Tele Iride: "A Campi saremmo pronti per il nuovo stadio, le aree ci sono e rispetto alle alt...

Queste le parole rilasciate sul nuovo stadio della Fiorentina da Emiliano Fossi sindaco di Campi Bisenzio a Tele Iride: "A Campi saremmo pronti per il nuovo stadio, le aree ci sono e rispetto alle altre zone di Firenze citate qui i tempi sono molto più brevi. Firenze e la Fiorentina meritano un nuovo impianto. Se venisse costruito qui non vorrebbe dire fare lo stadio fuori Firenze perchè l'area che abbiamo visionato è ad 1 km dal confine, siamo quindi nell'area metropolitana della città. Fino ad oggi abbiamo sempre un po' pensato da provinciali, un po' troppo chiusi, Commisso ci invita a vedere le cose in un modo diverso. Spero che sia la volta buona per una svolta, noi ci siamo".