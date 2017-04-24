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Siamo sicuri che Pioli sia il perfetto post Sousa? Dopo l'umiliazione di sabato...

Dopo i cinque gol subiti a Firenze adesso emergono tutti i dubbi su Pioli come prossimo allenatore della Fiorentina. La società riflette..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 13:30
Siamo sicuri che Pioli sia il perfetto post Sousa? Dopo l'umiliazione di sabato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Se fino a sabato pomeriggio il nome di Stefano Pioli sembrava in cima alla lista di Cognigni, e quindi di Diego, dopo l’umiliazione del povero Stefano, uno che forse lo spogliatoio lo conosce solo per sentito dire (così almeno sembra, visto lo scarso impegno), viene da pensare che l’uomo forte di casa Fiorentina potrebbe anche cambiare idea. L’elenco di nomi papabili resta il solito con Di Francesco, Maran e sullo sfondo Semplici. Così riporta la Repubblica questa mattina.

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