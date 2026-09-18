Sette giocatori e un filo viola: Mancini sorprende nelle convocazioni, dalla Fiorentina anche Kouadio

Ghilardi, Kayode, Kouadio, Fagioli, Mandragora, Zaniolo e Kean fanno parte del gruppo scelto dal commissario tecnico

La nuova Italia di Roberto Mancini parla anche un po’ viola. Nella lista dei 34 convocati per i prossimi impegni della Nazionale figurano infatti sette giocatori che, in modi e momenti diversi, hanno un legame con la Fiorentina.

L’unico attualmente in rosa è Nicolò Fagioli, mentre gli altri sei hanno vestito la maglia viola o sono transitati recentemente da Firenze. Si tratta di Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Nicolò Zaniolo e Moise Kean.

La convocazione rappresenta una novità assoluta per Ghilardi, Kayode e Kouadio, inseriti da Mancini tra i nove giocatori alla prima chiamata con la Nazionale maggiore. Un riconoscimento importante per tre calciatori che hanno od hanno avuto un percorso recente legato alla Fiorentina.

Kouadio, attualmente in prestito al Monza, è forse la sorpresa maggiore anche considerando la sua età e la rapidità con cui è arrivata la chiamata azzurra. Il difensore ha già indossato la maglia dell'Italia nelle selezioni giovanili e adesso si ritrova a fare il salto nella squadra principale.

Per Fagioli si tratta invece di un ritorno in azzurro. Il centrocampista viola torna a disposizione della Nazionale dopo l’ultima convocazione del 2024 e sarà uno dei giocatori da seguire con maggiore attenzione in questo nuovo ciclo.

Anche Mandragora, passato al Torino nelle ultime ore di mercato, ritrova la maglia azzurra dopo una lunga assenza: l’ex centrocampista della Fiorentina non veniva convocato dal marzo 2021. Zaniolo, altro volto noto ai tifosi viola, rientra invece nel gruppo dopo l’ultima presenza del 2024.

A completare il quadro c’è naturalmente Moise Kean, che dopo l’esperienza alla Fiorentina continua a far parte del gruppo della Nazionale. Sette nomi, dunque, accomunati dal passaggio da Firenze e ora nuovamente protagonisti, in modi diversi, del progetto azzurro di Mancini.