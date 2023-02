Sentite Graziani: “Ho visto allenamenti e mi chiedo come Cabral non giochi. Italiano non ha mai scelto”

Francesco Graziani ha parlato a Radio Bruno della buona prestazione dei due attaccanti della Fiorentina Arthur Cabral e Luka Jovic. Ecco le sue parole:

“Prestazione dei due attaccanti? Siamo rimasti sorpresi tutti nel senso buono: abbiamo visto tutto ciò che non ci hanno fatto vedere fino ad ora. Non solo i gol ma proprio in generale. E’ Italiano che deve lavorare su di loro: giocano una partita ciascuno, c’è sempre stata grande incertezza ed un attaccante ha bisogno di sentirsi protetto da tutti.

Jovic? Jovic deve dare continuità alle giocate e continuo a pensare che lui l’area di rigore da solo fa fatica a reggerla. Vedendolo giocare qualche volta sembra che stia giocando per fare un favore ed è una cosa che non sopporto.

Cabral? Cabral lotta, sgomita e si dà da fare. Qualche volta ho visto gli allenamenti e dico come fa a non giocare questo qua. Italiano non ha mai avuto il coraggio di scegliere l’attaccante titolare tra i due.”

IL COMUNICATO DELLA CURVA FIESOLE