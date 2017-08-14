Secolo XIX, ieri l'ultima di Simeone in rossoblu, dopo Ferragosto firma con la Viola...

Giovanni Simeone e la Fiorentina sono ogni giorno più vicini. L'argentino ha giocato ieri, con ogni probabilità, la sua ultima partita con la maglia del Grifone, mettendo anche la propria firma sul ta...

Giovanni Simeone e la Fiorentina sono ogni giorno più vicini. L'argentino ha giocato ieri, con ogni probabilità, la sua ultima partita con la maglia del Grifone, mettendo anche la propria firma sul tabellino dei marcatori. El Cholito però, ha le valigie in mano. La trattativa fra i due club è ormai ai dettagli e dovrebbe chiudersi attorno ai 18/20 milioni di euro, con la Fiorentina che è riuscita ad abbassare le pretese del Genoa, che all'inizio ne chiedeva 25. Il centravanti firmerà il suo contratto dopo Ferragosto, in attesa che si sblocchi la situazione Kalinic-Milan, nodo chiave del mercato della Fiorentina. La notizia è riportata da Il Secolo XIX...