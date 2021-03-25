"Se Commisso avesse accetatto Juric sarebbe stato tutto diverso. Prandelli lavorava per essere riconfermato"

Tanti i temi caldi in casa Fiorentina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore viola. L'analisi di Enzo Bucchioni

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla vicenda Prandelli e su quello che accade in casa Fiorentina:

"Prandelli lavorava per restare anche nella prossima stagione, voleva fare bene per guadagnarsi la riconferma. Ma i numeri erano impietosi. Alla Fiorentina i progetti li sceglie Commisso, se avesse accettato Juric a quest'anno avremmo fatto altri discorsi. Serve gente che sa di calcio, non so chi riferisce a Commisso quello che accade a Firenze ma ci sono persone sbagliate"

IACHINI DOVRÀ CHIARIRSI CON VLAHOVIC, LE ULTIME DAL CENTRO SPORTIVO

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