Iachini dovrà chiarirsi con Vlahovic. Callejon resterà ancora fuori, che fine farà Quarta?

Iachini sta già pensando alle questioni da affrontare subito, soprattutto il chiarimento con Vlahovic. Il talento serbo con il tecnico non aveva trovato il giusto feeling, ma di sicuro continuerà a essere un titolarissimo. Con Ribery alle sue spalle. Il centrocampo potrebbe essere ritoccato già a Marassi: è facile pensare che Amrabat riprenderà il suo posto. In bilico Pulgar. Rispetto a qualche mese fa è cresciuto molto Quarta, che potrebbe avere una maglia da titolare anche con Iachini così come a sinistra tornerà Biraghi. Non cambiano, invece, le prospettive per Callejon: nel 3-5-2 non c’è posto per lui. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

PRANDELLI IN ROTTURA CON BIRAGHI E AMRABAT