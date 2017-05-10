I DELLA VALLE VOGLIONO SPALLETTI, CORVINO BLOCCA PIOLI. TUTTE LE RICHIESTE DEL TECNICO DELLA ROMA

Duello in casa viola, Della Valle ha un grande obiettivo, Corvino però vuole Stefano Pioli. È il grande rebus per il nuovo allenatore della Fiorentina

L'ingaggio del prossimo allenatore della Fiorentina resta ancora un rebus. Intendiamoci, non si naviga assolutamente nel buio. In questo momento il grande favorito è Stefano Pioli, il tecnico che ieri sera è stato esonerato dall'Inter ha avuto una proposta di due anni dalla sovieta viola. L'offerta del biennale ha ingolosito il tecnico ex Inter e Lazio che ha già fatto capire di voler accettare questa nuova sfida.

Questa mattina Pioli era a Firenze e ha incontrato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, subito dopo è rientrato a Milano per salutare la squadra nerazzurra che lo ha tradito dopo la sconfitta a Genova. Corvino vuole Stefano Pioli, lo ha scelto da marzo e anche molti mesi prima, già a ottobre quando Sousa era terribilmente in bilico. C'è già grande intesa sui progetti e sulla squadra, insomma, è davvero ad un passo dall'essere il nuovo timoniere della Fiorentina nella prossima stagione.

Ma c'è un però, il però è rappresentato da Luciano Spalletti. La famiglia Della Valle, stimolata e irritata dalla critiche di questi mesi, vuole rispondere alla piazza fiorentina con l'ingaggio di Luciano Spalletti. Il tecnico della Roma è stato contattato direttamente dalla proprietà. Spalletti sarebbe il sogno dei tifosi viola, non ha pretese di ingaggio e di chissà quale budget ma vorrebbe avere carta bianca con la gestione della squadra e del mercato. Richiesta che va a scontrarsi con la figura di Pantaleo Corvino.

Per adesso tutto gira intorno a questi due nomi, siamo nella fase calda.

Flavio Ognissanti