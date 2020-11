Sconcerti: “Vedrei bene Mancini allenatore della Fiorentina dopo gli Europei con la nazionale. Sarebbe perfetto”

Per parlare di Nazionale e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Nazionale, Caputo può essere l’attaccante più giusto?

“Che sia generalmente giusto è vero, ma il fallimento sia di Immobile che di Belotti, che non giocano male ma non riescono mai a entrare nella partita, vuol dire che c’è un problema. Il problema dell’attacco è che si tira da fuori area ma da dentro si hanno difficoltà”.

E cosa le piace inoltre di questa Nazionale?

“Mi piace anche Vialli, credo che sta portando un grande esempio ai giocatori. Mentre Mancini è più silenzioso. Vialli è stato un fuoriclasse bambino, che ha avuto sempre un rapporto speciale col pallone”.

Mancini dove lo vedrebbe bene dopo la Nazionale?

“Sarebbe ideale per la Roma. E’ una società già importante, ben allenata da Fonseca, oppure servirebbe una società in crescita come la Fiorentina. Se fossi in certi club, lo andrei a cercare subito dopo gli Europei”.

LEGGI ANCHE, COSA FANNO ADESSO I GIOCATORI DELLA FIORENTINA DEL 2010 DI PRANDELLI