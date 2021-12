Sconcerti: “Sorpreso dalla Fiorentina. Bologna? Abbiamo dominato, lo scorso anno era impossibile”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Classifica? Ci vado cauto: vero che i viola hanno 27 punti, ma ci sono quattro-cinque squadre in una manciata. Vincendo e perdendo abbastanza, non so mai da che parte andrà il tergicristallo. Sono però già molto sorpreso da questi risultati perché non me li aspettavo: stanno lavorando veramente bene, vedo una differenza. A Bologna puoi vincere in tanti modi, e la Fiorentina ha dominato. Lo scorso anno, quasi con gli stessi uomini, era impossibile. C’è una squadra, un gioco e un allenatore”.