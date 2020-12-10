Sconcerti: "Non conto più su Ribery. Spero arrivi Caicedo. Bonaventura può fare la differenza"

Mario Sconcerti ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, ammettendo che ormai non ripone più nessuna speranza in Ribery

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Spero che a gennaio arrivi Caicedo, è l'unico che può darci una mano. Ha le caratteristiche giuste per poter fare bene in questa squadra. Il gioco di Prandelli vuole superiorità numerica sulla fascia. Bonaventura è uno che può fare la differenza se affiancato bene da gente come Pezzella, Milenkovic, Castrovilli, Amrabat. Ribery? Ormai non conto più su di lui..."

DI MARZIO RIVELA: "DI MARZIO AVEVA ACCETTATO LA FIORENTINA, POI COMMISSO HA TENTENNATO"

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