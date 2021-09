Sconcerti: “Kokorin non gioca da 3 anni, se Italiano lo rilancia fa un miracolo. Manca attaccante”

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:

“Questa è una campagna acquisti che getta le basi per una squadra importante, oggi ancora non lo siamo, ma aggiungendo dei pezzi importanti lo potremmo diventare presto, il mio è un giudizio positivo, il mercato è buono. Non siamo completi ma sono stati fatti passi avanti, questo va riconosciuto. Manca un attaccante, avere solo Kokorin oltre Vlahovic non mi convince, se Italiano lo rilancia fa il miracolo dato che sono tre anni che il russo non ha praticamente mai giocato. Sono contento che sia rimasto Amrabat, si può rivalutare con Italiano” conclude Sconcerti.

