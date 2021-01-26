Sconcerti: "Kokorin è un grande giocatore ma non gioca da 6 mesi. Acquisto azzardato"

Mario Sconcerti ha commentato cosi il nuovo acquisto della Fiorentina, il russo Kokorin, classe 1991, che di ruolo fa la seconda punta

Mario Sconcerti ha parlato della Fiorentina a TMW Radio, queste le sue parole

Esce Ribery per far posto a Kokorin nella Fiorentina?

"Siamo sempre drastici... Oggi ormai si gioca in quindici, c'è spazio per tutti. Poi bisogna vedere cosa sia Kokorin, mi sembra un acquisto un po' azzardato... Temerario. Però si è sposato e ha fatto un figlio, credo che quando sono successe quelle cose col funzionario del governo non fosse in se stesso... Un gran giocatore, ma non gioca da mesi: pensavo sarebbero andati un gradino sotto, ma magari su qualcuno di più sicuro".

CASSANO COMMENTA LA FIORENTINA

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