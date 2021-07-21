Sconcerti: "Italiano è una scommessa, ma è un allenatore deciso. Spero che la squadra lo segua"

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio

Mario Sconcerti, giornalista e tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"L'allenatore ex Spezia è uno parecchio deciso, spero che la squadra lo segua. Negli ultimi anni a Firenze ci sono stati allenatori abbastanza morbidi. Spero prenda il meglio da questi giocatori che avevano molto di più da dare e che dia attenzione alla fase difensiva. È una scommessa e come tale, da tifoso, mi piace seguirlo".

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