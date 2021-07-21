Sconcerti: "Italiano è una scommessa, ma è un allenatore deciso. Spero che la squadra lo segua"
Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2021 19:10
Mario Sconcerti, giornalista e tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:
"L'allenatore ex Spezia è uno parecchio deciso, spero che la squadra lo segua. Negli ultimi anni a Firenze ci sono stati allenatori abbastanza morbidi. Spero prenda il meglio da questi giocatori che avevano molto di più da dare e che dia attenzione alla fase difensiva. È una scommessa e come tale, da tifoso, mi piace seguirlo".
LEGGI ANCHE:
ITALIANO: “IL PROSSIMO CENTROCAMPISTA CHE SI ABBASSA E NON PRESSA LO VOLO IN TRIBUNA CON I GIORNALISTI”
https://www.labaroviola.com/italiano-il-prossimo-centrocampista-che-si-abbassa-e-non-pressa-lo-volo-in-tribuna-con-i-giornalisti/146080/