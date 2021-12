Sconcerti: “Ikonè l’ho visto solo su YouTube. Scamacca ha fatto 6 gol e vogliono 40 milioni”

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno parlando rispondendo direttamente alle domande dei tifosi, queste le sue parole:

“Non sono sicuro che la Fiorentina non abbia già pensato al rinnovo di Italiano e magari glielo ha già fatto firmare, non sarei sicuro del contrario, comunque manca un anno e mezzo alla scadenza del suo contratto.

Ikonè? Visto solo su YouTube, mi sembra di aver capito che segna poco, ma che partecipa molto al gioco, spero che cresca perchè è giovane. Abbiamo bisogno di secondi gol, ci servono anche altri gol, non solo quelli di Vlahovic. Chi prendere come Vice Vlahovic? Prenderei uruguaiani perchè sono molto simili agli italiani, prenderei Berardi e non capisco perchè non si danno 30 milioni per lui, certamente non di più, ma non capisco perchè non venga presa e non venga offerta quella cifra. Berardi ti porta i gol, quelli che alla Fiorentina mancano oltre Vlahovic. Scamacca? 40 milioni non lo pagherei, ma bisogna anche vedere le alternative. I giocatori italiani costano sempre di più, ha segnato 8 gol lo scorso anno e 6 quest’anno, mi sembra una cifra spropositata per uno che non era nemmeno titolare all’inizio.

Gli arbitri sono la parte migliore del calcio perchè più selezionata, partono in 50 mila e arrivano in pochi, non ci sono torti ma al massimo errori. Fiorentina prima di una romana in classifica? Con cautela possiamo dire che possiamo farlo. Ieri siamo stati lenti ed il Verona ha fatto meglio di noi, noi non siamo molto più forti del Verona, abbiamo Vlahovic si, ma per il resto siamo li

I tifosi criticano le scelte di Italiano? Non è il loro mestiere, è il mestiere di Italiano e se ha scelto cosi avrà avuto le sue ragioni. Se ne può discutere si, ma non di più, se diciamo che Italiano è bravo poi non possiamo criticare le sue scelte.

D’accordo con Commisso ma non fa i nomi, deve fare i nomi, fa denunce contro nessuno. Deve fare esposti alla procura con nomi e in maniera chiara. Se vuol fare una battaglia seria la faccia” conclude Sconcerti.

