Sconcerti: "Futuro Vlahovic? Dipende da lui. Pronto per fare il salto, è già completo da tempo"

Sconcerti parla di Dusan Vlahovic

Mario Sconcerti, ha parlato a TMW Radio di Fiorentina-Atalanta ma anche di Dusan Vlahovic.

Atalanta che vince anche con la Fiorentina, è sempre più in corsa per la Champions:

"C'è stata poca partita. C'è stata una rimonta improvvisa della Fiorentina ma al di là del rigore ha avuto tante occasioni. Avrebbe meritato un risultato più netto".

Un commento su Vlahovic:

"O Vlahovic vuole rimanere a Firenze oppure sarà venduto, non ci sono altre scelte. Dipende dal giocatore. Un salto? Certamente è pronto. Se fai 15 gol nella Fiorentina di quest'anno vuol dire che sei pronto per farne 25 in un'altra squadra. E' completo da un bel pezzo. E' un mancino che deve migliorare di testa e col destro ma è un giocatore pronto".

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