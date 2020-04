Questi alcuni pensieri di Mario Sconcerti su Chiesa: “Da come girano le parole mi sembra evidente che Chiesa andrà via. Quasi sicuramente all’Inter. Conte lo riterrebbe un giocatore fondamentale per l’ultimo salto di qualità. Chiesa è un giocatore importante ma troppo anarchico, cosa che in un top club non va bene. Sarri non ama Chiesa, ma Paratici è sulla stessa linea di Conte, vedremo chi avrà ragione”.

Fonte: calciomercato.com