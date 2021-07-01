Sconcerti: "Antognoni? Non l'ho mai offeso a differenza sua, volevo denunciarlo"

Sconcerti parla della Fiorentina e di Antognoni

"Sensi alla Fiorentina? Mi piacerebbe ma è fragile - ha detto Mario Sconcerti a Radio Bruno - , anche se io rischierei. Con Antognoni sono sempre stato chiaro a differenza sua, non l'ho mai offeso, mentre lui sì. Ho pensato di denunciarlo. E' una bandiera. Italiano? Aveva rinnovato con lo Spezia ma i viola hanno fatto pesare la loro forza, questo succede spesso".

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