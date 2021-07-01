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Antognoni saluta Ribery: "Ciao Franck, mi dispiace che vai via. Firenze ti ama, ti voglio bene"

Il saluto di Antognoni a Ribery

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2021 22:49
Antognoni saluta Ribery: "Ciao Franck, mi dispiace che vai via. Firenze ti ama, ti voglio bene" -
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Tanti i messaggi che arrivano in queste ore da parte di giocatori e dirigenti della Fiorentina dopo l'addio al club viola di Franck Ribery. Non manca all'appello Giancarlo Antognoni. L'Unico 10 l'ha salutato con un post su Instagram:


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