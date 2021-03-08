Sconcerti: "Alla Fiorentina serve Spalletti ma credo andrà Gattuso. Al Napoli penso torna Sarri"
Mario Sconcerti ha parlato della situazione allenatori che si aprirà a fine stagione. Queste i movimenti secondo il giornalista tifoso viola
Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole:
"Per giudicare buono un allenatore, devi pensare se lo vorresti nella tua squadra. Puoi pensare ad Allegri, Spalletti, Sarri, ma c'è ben poco dentro. Al Napoli credo che tornerà Sarri. A me Pirlo piace, Conte è fuori classifica, Pioli l'ho visto già da diverse parti e preferirei andare su qualcosa di nuovo. Vorrei vedere De Zerbi in una grande squadra, o Italiano. Vorrei vedere Gattuso in una piazza meno stressante di Napoli".
Fiorentina, servirebbe uno come Spalletti?
"Magari, ma costa tantissimo. Io credo che verrà Gattuso".
CHI È IN DIFFICOLTÀ VA AIUTATO, NON MINACCIATO. ADESSO NO PROCESSI
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