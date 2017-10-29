Sarri in conferenza cita Firenze: "Te lo dico in fiorentino, sai una sega tu di quel che dico negli spogliatoi"
Il Napoli vince contro il Sassuolo in casa e Maurizio Sarri nel post partita in conferenza stampa fa il suo solito show: "Insigne dice che punta allo scudetto mentre lei dice il contrario, come mai? T...
A cura di Flavio Ognissanti
29 ottobre 2017 17:59
Il Napoli vince contro il Sassuolo in casa e Maurizio Sarri nel post partita in conferenza stampa fa il suo solito show: "Insigne dice che punta allo scudetto mentre lei dice il contrario, come mai? Ti rispondo in fiorentino, a Firenze si dice 《Sai una sega tu di quello che io dico nello spogliatoio》". Non tutti hanno però capito subito la frase del tecnico del Napoli come ad esempio Ilaria D'Amico su Sky Sport che si interroga sul significato, aldilà delle grandi risate successive in sala stampa.