Saponara rivela: "Faccio scoppiare la testa a Sottil, sono tanto severo con lui ma può diventare grande"

Riccardo Saponara ha parlato a Dazn di tutta la sua esperienza alla Fiorentina, dal rapporto con Italiano a quello con i compagni di squadra

Nel corso della sua intervista a Dazn in diretta su Twitch, Riccardo Saponara ha parlato anche con il suo rapporto con il resto dello spogliatoio viola:

"Stare nello spogliatoio per me è come stare in famiglia, quelli con cui passo molto tempo sono Sottil, Maleh e Cerofolini, ragazzi splendidi che hanno voglio di crescere e migliorare, ci divertiamo e stiamo bene insieme. Con Sottil penso che gli scoppi la testa ogni tanto per le cose che gli dico, sono davvero tanto severo con lui, ma ha davvero delle grandi qualità e voglio che le debba esprimere al massimo, sta migliorando tanto e penso che abbia preso la strada giusta. Dopo 10 anni di serie A so come si prova e do alcuni consigli che credo possano essere preziosi per loro"

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