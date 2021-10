Saponara: “Non è un problema per me giocare poco. Volevo segnare sotto la Fiesole”

Uno dei migliori in campo Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Cagliari. “Sarebbe stato un bel gol, peccato perché non ho mai segnato sotto la nostra curva ed il coronamento di una grande prestazione di squadra. Conosco la fiducia che il mister mi sta riponendo, cerco sempre di tenermi pronto. Abbiamo venticinque giocatori di alto livello, mi sono fatto trovare pronto. C’è concorrenza, i giocatori sono forti e non può essere altrimenti per competere per le alte posizioni della classifica. Oggi è precoce guardare la classifica, andiamo ad affrontare una squadra che gioca in modo speculare al nostro. Avremo meno il pallino del gioco, sarà una bella partita”. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO LA PARTITA