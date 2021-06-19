Sannino: "Futuro allenatore? Nomi ottimi, ma sono soluzioni di ripiego dopo l'addio a Gattuso"

Le parole di Giuseppe Sannino ai microfoni di Lady Radio

Giuseppe Sannino, allenatore di calcio ed ex calciatore, è intervenuto ieri ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la separazione con Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

GATTUSO-FIORENTINA "Ci sono pochi casi di un allenatore che non parte nemmeno: mi dispiace, perché a Gattuso voglio bene, ma sono anche vicino alla famiglia Commisso. So che vogliono fare bene a Firenze e il connubio con Rino sembrava perfetto per riportare la Fiorentina ai vecchi fasti. Di certo quando un allenatore entra nella scuderia di un personaggio così importante diventa difficile. Ripeto, dopo tanto penare mi sembrava che si potesse costruire un futuro solido".

FUTURO ALLENATORE "I nomi che circolano sono ottimi, ma potrebbero essere soggetti a valutazioni distorte date dal fatto che sarà comunque una soluzione di ripiego".

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