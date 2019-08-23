Sala: "Cairo avrebbe dovuto prendere spunto da Commisso. Ribery? L'avrei preso subito"

Queste le parole dell'ex leggenda granata Claudio Sala a Radio Sportiva dopo il k.o. del Torino di ieri sera: "Siamo tutti un po' delusi di questa sconfitta. Cairo avrebbe dovuto prendere esempio da C...

Queste le parole dell'ex leggenda granata Claudio Sala a Radio Sportiva dopo il k.o. del Torino di ieri sera: "Siamo tutti un po' delusi di questa sconfitta. Cairo avrebbe dovuto prendere esempio da Commisso che ha bloccato Chiesa subito e fatto poi dei buoni acquisti. Prima di rinunciare a prendere un calciatore del calibro di Ribery a parametro zero ci avrei pensato più di una volta".