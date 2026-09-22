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Sabatini: "Vanoli ha ridato un'anima ad una squadra che sembrava morta dopo le prime 3 gare"

Il giornalista ha commentato il pareggio della Fiorentina col Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2026 17:00
Sabatini: "Vanoli ha ridato un'anima ad una squadra che sembrava morta dopo le prime 3 gare" -
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Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra viola e partenopei: "Sono due squadre che stanno bene con una partita veramente bella in un clima caldissimo che ci lancia verso il proseguimento del campionato. Il risultato sembra striminzito, ma c'è di più perché ci sono state molte occasioni con il gol di Gilmour poi ripreso da Jimenez, le parate di De Gea e le traverse viola."

Prosegue: "Questa partita ci consegna due bravi allenatori che non godono di tanti commenti positivi, ma in realtà sono molto preparati. Vanoli in tre partite ha fatto un lavoro notevole perché ha ridato un'anima ad una squadra che non ce l'aveva e l'ha fatto pure lo scorso anno poi faccio i complimenti ad Allegri che ha fatto giocare il Napoli in modo piacevole e sono due squadre che si toglieranno delle belle soddisfazioni."

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