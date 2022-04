Sabatini: “Napoli ha chiesto informazioni su Italiano. Se la Fiorentina arriva ottava niente di eccezionale”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del mister viola Italiano a Radio Sportiva. Queste le sue parole:

“La Fiorentina farebbe bene a chiarire questa situazione della clausola, e anche Italiano. Io so che De Laurentiis ha chiesto informazioni su Italiano. Lui come Klopp? Ci vuole calma. Non credo che il problema siano i complimenti, ma c’è un percorso di crescita da fare ed evitare sempre gli stessi difetti. Se arriverà ottavo non farà niente di straordinario”.

JOE BARONE PARLA DI ITALIANO