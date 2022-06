Sabatini critica: “Commisso può spendere ma non vuole, è uno degli uomini più ricchi al mondo”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Credo che Commisso non voglia spendere, più che non possa spendere. È tra gli uomini più ricchi del mondo, le sue aziende sono in utile, quindi potrebbe spendere. Evidentemente vuol dare un modello di business, poi, secondo me, da imprenditore starà godendo per essersi ripagato l’acquisto della società con le cessioni di Chiesa e Vlahovic”

PRANDELLI SU MUTU