Romano: "Per Kean il Como rilancia e prepara una nuova offerta. Per Fabregas obiettivo n°1"

I lariani non mollano e si preparano ad alzare l'offerta alla Fiorentina per regalare all'allenatore spagnolo il suo centravanti ideale

La trattativa sull'asse Como-Firenze per Moise Kean è entrata ufficialmente nella sua fase calda. Come rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano e da Matteo Moretto nell'ultimo aggiornamento sul proprio canale YouTube, il club lariano ha mosso il primo passo formale recapitando alla società viola una proposta strutturata da 30 milioni di euro complessivi: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per l'obbligo di riscatto, fissato al raggiungimento del primo punto in campionato (una formula che garantisce di fatto l'acquisto a titolo definitivo).

Nonostante la prima risposta della Fiorentina sia stata negativa — ritenendo la valutazione dell'attaccante superiore —, il Como non ha intenzione di frenare. Il rifiuto iniziale era ampiamente preventivato dalla dirigenza comasca, che considera questo primo tentativo un'«apertura delle danze» e si sta già preparando a rilanciare ed alzare le cifre pur di arrivare alla fumata bianca.

Per Cesc Fàbregas, infatti, il centravanti viola rappresenta la priorità assoluta per il reparto d'attacco sin dall'apertura della sessione di mercato. Il tecnico spagnolo ha individuato in Kean l'interprete perfetto per il suo sistema di gioco, capace di dare profondità e sfruttare al meglio le qualità di rifinitura e le verticalizzazioni di Nico Paz. Dal canto suo, il calciatore ha già espresso una chiara apertura nei confronti del progetto tecnico dei lariani.