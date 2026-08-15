Roma, prove generali per la Fiorentina: il 2-2 col Dortmund svela le prime scelte di Gasperini

Ultima amichevole per i giallororssi: le scelte di Gasperini e un Dybala in grande spolvero le prime indicazioni per Grosso in vista dell'esordio dell'Olimpico

La Roma ha chiuso la preparazione estiva con il 2-2 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Più che il risultato, però, a interessare Gian Piero Gasperini sono le indicazioni raccolte nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.

Il prossimo appuntamento sarà infatti quello che conta: il 24 agosto la Roma debutterà in Serie A contro la Fiorentina, all'Olimpico. E proprio la sfida con il Borussia può aver contribuito a chiarire alcune delle idee del tecnico in vista dell'esordio.

Verso Roma-Fiorentina: il sistema di Gasperini

Contro il Dortmund Gasperini ha riproposto il 3-4-2-1, modulo destinato a essere uno dei riferimenti della sua nuova Roma. Una scelta che offre già un'indicazione importante in vista della Fiorentina, anche se le gerarchie non possono ancora considerarsi definitive.

Davanti a Svilar, il tecnico ha scelto Mancini, Ndicka ed Hermoso, mentre sulle corsie esterne hanno trovato spazio Lulli e Rensch. In mezzo, Cristante ed El Aynaoui hanno composto la coppia centrale.

La struttura offensiva ha invece visto Dybala e Soulé alle spalle di Malen, con la Joya subito protagonista. Dybala ha infatti aperto la partita con il gol dell'1-0 e poco dopo ha servito l'assist da calcio d'angolo per il raddoppio di Cristante.

Al di là delle reti, sono soprattutto queste scelte a rappresentare un possibile punto di partenza per la formazione che affronterà la Fiorentina. Gasperini ha ancora diversi giorni per valutare gli ultimi dettagli, ma l'amichevole di Dortmund ha permesso di vedere all'opera una struttura precisa.

Dybala e Cristante, ma anche le alternative

La prestazione di Dybala rappresenta un altro elemento da tenere in considerazione. La Joya ha avuto un ruolo centrale nella produzione offensiva della Roma e ha mostrato una buona condizione nell'ultimo appuntamento della preparazione.

Anche Cristante ha lasciato il segno, trovando il gol del momentaneo 2-0 e offrendo al tecnico un'altra soluzione in mezzo al campo. Nel corso della ripresa Gasperini ha poi modificato progressivamente l'undici, dando spazio a Koné, Koulierakis, Castro e agli altri giocatori a disposizione.

Proprio la gestione dei cambi conferma quanto sia ancora aperta la competizione per alcune maglie. L'amichevole contro il Dortmund, quindi, non va letta tanto come una prova generale definitiva, quanto come l'ultimo banco di prova prima delle scelte ufficiali.

Il 24 agosto arriva la Fiorentina

Adesso la preparazione è finita. La Roma può concentrarsi esclusivamente sull'esordio contro la Fiorentina, una partita che metterà immediatamente alla prova le idee di Gasperini.

Il 2-2 di Dortmund chiude il percorso estivo con un risultato positivo contro un avversario di livello, ma soprattutto consegna al tecnico ulteriori elementi su cui lavorare. Dal sistema di gioco agli interpreti, passando per le condizioni di Dybala e le possibili alternative, le prossime giornate saranno decisive per definire l'undici che scenderà in campo all'Olimpico.

Roma-Fiorentina è ormai all'orizzonte. E la sfida con il Borussia Dortmund può aver già dato anche a Fabio Grosso qualche indizio sulla Roma che Gasperini vorrà presentare al suo primo appuntamento ufficiale.