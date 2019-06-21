"Roma, lunedì incontro per Veretout. Chiusura vicina per 25 milioni più Kardstrop"

Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Il Milan ha offerto 20 milioni ma non bastano, la Fiorentina ne chiede trenta. Lunedì ci sarà un incontro con la Roma che offrirà 25 milioni e Karstrop. La quadra è...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2019 00:09

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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