"Roma, lunedì incontro per Veretout. Chiusura vicina per 25 milioni più Kardstrop"
Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Il Milan ha offerto 20 milioni ma non bastano, la Fiorentina ne chiede trenta. Lunedì ci sarà un incontro con la Roma che offrirà 25 milioni e Karstrop. La quadra è...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 00:09
Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Il Milan ha offerto 20 milioni ma non bastano, la Fiorentina ne chiede trenta. Lunedì ci sarà un incontro con la Roma che offrirà 25 milioni e Karstrop. La quadra è vicina e la Roma è in vantaggio. Resta vigile anche il Napoli, che però lo può prendere solo in caso di partenza di Diawara"