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"Roma, lunedì incontro per Veretout. Chiusura vicina per 25 milioni più Kardstrop"

Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Il Milan ha offerto 20 milioni ma non bastano, la Fiorentina ne chiede trenta. Lunedì ci sarà un incontro con la Roma che offrirà 25 milioni e Karstrop. La quadra è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 00:09
"Roma, lunedì incontro per Veretout. Chiusura vicina per 25 milioni più Kardstrop" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Pedullà ha parlato a Sportitalia: "Il Milan ha offerto 20 milioni ma non bastano, la Fiorentina ne chiede trenta. Lunedì ci sarà un incontro con la Roma che offrirà 25 milioni e Karstrop. La quadra è vicina e la Roma è in vantaggio. Resta vigile anche il Napoli, che però lo può prendere solo in caso di partenza di Diawara"

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