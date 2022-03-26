Ricorsi di Inter e Udinese, la risposta ci sarà il 13 Aprile, slittano ancora i recuperi di campionato

La serie A è ancora in attesa di sapere quando si giocheranno le partite rinviate a gennaio, la Fiorentina aspetta ancora di sapere la data

E' stata fissata la data durante la quale si terrà la sessione di udienze per esaminare e decidere sui ricorsi presentati dall’Inter per la partita con il Bologna del 6 febbraio e dall’Udinese, per il match con l’Atalanta perso per 6-2 nel girone di ritorno della Serie A. Il Presidente del Collegio di Garanzia, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, ha fissato la data della prossima sessione di udienze del Collegio a Sezioni Unite, che si terrà in data 13 aprile, a partire dalle ore 15.00, e sarà preordinata ad esaminare e decidere i seguenti ricorsi:

"Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima;

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2022, presentato, in data 23 marzo 2022, dalla Società Udinese Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch’essa oggetto della presente impugnazione, con cui è stato respinto il ricorso proposto della società istante avverso il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese – Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6". Lo riporta TMW

IL PARERE DI ORZAN SUL NUOVO STEMMA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/orzan-cambia-idea-il-nuovo-logo-della-fiorentina-non-mi-piace-questo-e-falsato-meglio-morbido/170217/