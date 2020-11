CorSport, Ribery, Pezzella, Biraghi e Milenkovic: I leader si faranno sentire nello spogliatoio viola

Il “richiamo” alla squadra della Fiorentina ad incidere di più ognuno per quello che compete ha avuto la firma dei calciatori più esperti che di situazioni del genere ne hanno già vissute e conoscono quindi i tasti da toccare per provare a sollecitare la squadra nel modo giusto. Ribery, Pezzella, Biraghi e lo stesso Milenkovic che esperto non lo è per la carta d’identità ma lo è invece per le oltre 100 presenta in maglia viola in tre stagioni, non hanno mai mancato di sottolineare pubblicamente (e nel chiuso dello spogliatoio faranno altrettanto) di dover loro per primi fare qualcosa di concreto per la tanto attesa svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

