CorSport, Prandelli, stop ad una Fiorentina con il 3-5-2 si va verso l’utilizzo del 4-2-3-1

C’è il calcio, la partita e il risultato e Cesare Prandelli sa che dovrà dare prima possibile delle risposte convincenti. Cambierà il modo di giocare della squadra, non ha mai amato la difesa a tre, tanto meno con tre difensori puri. Giocherà con due centrali (Milenkovic e Pezzella), due terzini (Lirola e Biraghi) che attaccano a vicenda, più raramente tutt’e due insieme, due mediani ( e qui ha l’imbarazzo della scelta visto che la Fiorentina ne ha cinque) più Castrovilli in mezzo a Callejon e Ribery. In attacco potrebbe scegliere Vlahovic perchè considera Kouame non una prima punta ma un attaccante esterno. Avrà sei mesi di tempo per dimostrare la qualità espressa in una bella carriera. Lo riporta il Corriere dello Sport.

