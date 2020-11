Tuttosport, Prandelli, dall’abbonamento al Franchi alla panchina viola fino al termine della stagione

Ecco Cesare. A Firenze lo hanno sempre chiamato per nome, sintomo di grande confidenza e fiducia. Quella che la città è pronta a dargli nuovamente da oggi fino al termine del campionato. Prandelli torna ufficialmente sulla panchina viola dove è già stato dal 2005 al 2010, e sostituisce Beppe Iachini. In questo cambio c’è tutto soprattuto la decisione sofferta del presidente Commisso che aveva confermato in estate l’allenatore marchigiano, lo aveva riconfermato dopo il pareggio con lo Spezia ma alla fine ha deciso per il cambio dopo lo 0-0 al Tardini Iachini aveva perso la fiducia della piazza e dei tifosi, ben prima di quella di Rocco che ha cercato di difenderlo fino alla fine. Conoscerà oggi Prandelli i suoi giocatori e inizierà a studiare un nuovo modulo che dovrebbe essere il 4-2-3-1. E quando era disoccupato ha vissuto a Firenze, sua nuova casa, e si era abbonato anche al Franchi come un semplice tifoso. Lo scrive Tuttosport.

