(VIDEO): Ribery no stop anche a Monaco, ieri si è allenato tutto il pomeriggio. Vuole trascinare la Fiorentina

La Fiorentina tornerà in campo all’Artemio Franchi di Firenze il 3 gennaio alle ore 15:00 contro il Bologna. Ora c’è lo stop, tanti giocatori hanno raggiunto le proprie famiglie nei paesi stranieri, prima i tamponi, poi il 29 di nuovo tutti al centro sportivo “Davide Astori” per preparare al meglio la prima partita del nuovo anno. Franck Ribery è volato a Monaco per stare con la sua bella famiglia, che ha deciso di restare a vivere lì. Nell’ultima gara di campionato contro la Juventus ha fatto un’ottima prestazione, un’illuminazione la sua per Vlahovic che ha regalato l’1-0 gigliato. Il campione francese non perde tempo, vuole farsi trovare pronto, anzi ancor più carico di prima della sosta. Ieri sul suo profilo Instagram ha pubblicato diverse “stories” nelle quali ha mostrato a tutti il suo duro allenamento. Un vero campione si vede anche da questi comportamenti.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA, PARTITA LA CACCIA AL CENTRAVANTI: MILIK IL SOGNO, CAICEDO LA PISTA PIÙ PERCORRIBILE