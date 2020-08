Cambia il ruolo di Franck Ribery al fantacalcio, lo annuncia il portale principale del gioco che ha conquistato milioni di persone. La scorsa stagione il campione della Fiorentina era considerato centrocampista, quest’anno invece il cambiamento. Ecco la motivazione e la spiegazione sul cambio ruolo di Ribery dal portale fantacalcio:

“Anche il fuoriclasse francese, così come Cuadrado, cambierà ruolo nel prossimo listone. Commisso ha scelto di confermare Iachini per la prossima stagione, dando fiducia al tecnico che ha preso la squadra in una situazione complicata, portandola al nono posto in classifica insieme a Verona e Parma. La conferma dell’allenatore significa che la Fiorentina si schiererà con il 3-5-2: con questo schema, l’ex Bayern Monaco è stato sempre schierato nei 2 d’attacco, con al suo fianco uno tra Vlahovic, Kouamè e Cutrone. Ribery sarà listato Attaccante e non più Centrocampista. Ruolo Mantra? Anche in questo caso dovete aspettare ancora qualche giorno”

