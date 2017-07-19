Repubblica, se Vecino va all'Inter in viola uno tra Rincon, Benassi, Duncan o Sturaro

Matias Vecino potrebbe davvero andare all'Inter e La Repubblica fa una lista di possibili sostituti per il centrocampo viola

Vecino potrebbe davvero passare all’Inter che sembrerebbe disposta a pagare la clausola da 24 milioni valida fino al 10 agosto. Un bel guaio per Pioli che sull’uruguaiano aveva investito tantissimo. Corvino avrà il compito di sostituirlo. Con chi? Marco Benassi (Torino) è tra i primissimi della lista. E poi Duncan, che però il Sassuolo valuta 20 milioni. Senza dimenticare i due juventini Sturaro e Rincon. Così riporta la Repubblica